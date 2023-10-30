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Враг ночью ударил по Купянщине - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Российские войска в ночь на 30 октября били по Купянскому району в Харьковской области, есть повреждения, сообщил в понедельник глава Харкисской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Враг ночью ударил по Купянщине - ОВА

Цитата

"Этой ночью, около полуночи, враг из артиллерии обстрелял села Новоосиново Купянского района. Поврежден частный дом и гараж. Пострадавших нет. Около 02:00 обстрелян поселок Купянск-Узловой Купянского района, поврежден частный дом. Без пострадавших", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты области. В Купянске в результате вражеского обстрела горел частный жилой дом. Также под огнем оккупантов находились: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты. Повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Дополнение

"На Купянском направлении за сутки украинские военные отбили 7 вражеских атак в районах Синьковки и Ивановки. Враг несет потери и не имеет продвижения", - указал глава ОВА.

//

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