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За добу близько 60 боєзіткнень, на Авдіївському напрямку відбито понад 10 атак ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 54722 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На фронті протягом доби сталося близько 60 бойових зіткнень, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак російських військ. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу у понеділок, пише УНН.

За добу близько 60 боєзіткнень, на Авдіївському напрямку відбито понад 10 атак ворога - Генштаб

Деталі

"Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень", - ідеться у повідомленні.

Ситуація за напрямками, як повідомляється, наступна:

  • На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.
  • На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак ворога.
  • На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога.
  • На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.
  • На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
  • На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Доповнення

Сили оборони завдали 16 авіаударів по ворогу.

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