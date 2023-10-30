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Сили оборони завдали 16 авіаударів по ворогу – Генштаб

Київ • УНН

 • 37630 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб, передає УНН.

Сили оборони завдали 16 авіаударів по ворогу – Генштаб

Деталі

Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили:

  • 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога,
  • пункт управління,
  • три зенітно-ракетні комплекси,
  • 6 артилерійських засобів противника.

Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

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