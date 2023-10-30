Сили оборони завдали 16 авіаударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили:
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- 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога,
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- пункт управління,
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- три зенітно-ракетні комплекси,
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- 6 артилерійських засобів противника.
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Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.
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