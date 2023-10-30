Силы обороны Украины нанесли 16 авиаударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили:
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- 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага,
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- пункт управления,
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- три зенитно-ракетных комплекса,
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- 6 артиллерийских орудий противника.
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За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.
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