СБУ вночі атакували нафтопереробний завод у краснодарському краї рф - джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У краснодарському краї у ніч на 29 жовтня два безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод, уражено обладнання. Інформацію УНН підтвердили джерела в правоохоронних органах.
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“Атака на нафтопереробний завод у краснодарському краї - спецоперація СБУ. Уражено дороге обладнання”, - повідомили джерела УНН.
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Як підтверджують наші джерела, Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом війська рф, атакували два безпілотники СБУ.
Зазначається, що такі обʼєкти - важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну.
В результаті спецоперації СБУ уражено декілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.
“Це серйозний удар по російських окупантах. За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з "чорним золотом". Тепер у рашистів буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками”, - вказали джерела.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у ніч на неділю, 29 жовтня, був атакований Афіпський нафтопереробний завод у краснодарському краї росії.