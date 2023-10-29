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СБУ ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае рф - источники

Киев • УНН

 • 85170 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В краснодарском крае в ночь на 29 октября два беспилотника СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод, поражено оборудование. Информацию УНН подтвердили источники в правоохранительных органах.

СБУ ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае рф - источники

Цитата

“Атака на нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае - спецоперация СБУ. Поражено дорогостоящее оборудование”, - сообщили источники УНН.

Детали

Как подтверждают наши источники, Афипский НПЗ, который обеспечивал топливом войска рф, атаковали два беспилотника СБУ.

Отмечается, что такие объекты - важная цель. Ведь только за прошлый год на предприятии изготовили более 7 млн тонн авиационного топлива, которое использовалось для вражеской военной авиации, которая ежедневно атакует Украину.

В результате спецоперации СБУ поражено несколько новых установок завода, на которых такое топливо перерабатывалось.

“Это серьезный удар по российским оккупантам. По предварительным данным, загорелось и несколько резервуаров с "черным золотом". Теперь у рашистов будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами”, - указали источники.

Напомним

Как сообщал УНН, в ночь на воскресенье, 29 октября, был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае россии.

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