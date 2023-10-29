СБУ ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае рф - источники
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В краснодарском крае в ночь на 29 октября два беспилотника СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод, поражено оборудование. Информацию УНН подтвердили источники в правоохранительных органах.
Цитата
“Атака на нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае - спецоперация СБУ. Поражено дорогостоящее оборудование”, - сообщили источники УНН.
Детали
Как подтверждают наши источники, Афипский НПЗ, который обеспечивал топливом войска рф, атаковали два беспилотника СБУ.
Отмечается, что такие объекты - важная цель. Ведь только за прошлый год на предприятии изготовили более 7 млн тонн авиационного топлива, которое использовалось для вражеской военной авиации, которая ежедневно атакует Украину.
В результате спецоперации СБУ поражено несколько новых установок завода, на которых такое топливо перерабатывалось.
“Это серьезный удар по российским оккупантам. По предварительным данным, загорелось и несколько резервуаров с "черным золотом". Теперь у рашистов будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами”, - указали источники.
Напомним
Как сообщал УНН, в ночь на воскресенье, 29 октября, был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае россии.