Нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії атакував дрон – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У ніч на неділю, 29 жовтня, дрон атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії. Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає УНН.
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Зазначається, що близько 03:24 на території нафтопереробного заводу впав дрон. Після вибуху на території заводу було видно заграву.
За офіційною інформацією, на території НПЗ сталося локальне загоряння, яке начебто оперативно ліквідували служби заводу протягом пів години. Наразі «з’ясовують причини».
За попередніми даними, пише Baza, постраждалих немає.
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