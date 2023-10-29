Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае россии атаковал дрон - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В ночь на воскресенье, 29 октября, дрон атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает УНН.
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Отмечается, что около 03:24 на территории нефтеперерабатывающего завода упал дрон. После взрыва на территории завода было видно зарево.
По официальной информации, на территории НПЗ произошло локальное возгорание, которое якобы оперативно ликвидировали службы завода в течение получаса. Пока «выясняют причины».
По предварительным данным, пишет Baza, пострадавших нет.
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