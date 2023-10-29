У росії заявили про 36 дронів над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У ніч на 29 жовтня російські засоби ППО нібито знищили 36 українських безпілотників над Чорним морем та північно-західною частиною тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у міноборони росії, передає УНН.
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"Вночі 29 жовтня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації. Засоби ППО знищили 36 українських безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У ніч на 29 жовтня очевидці у тимчасово окупованому Криму чули звуки вибухів та стрілянини.