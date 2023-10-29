У Криму вибухи та стрілянина – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Криму, а саме у Євпаторії та Чорноморському, чути вибухи і стрілянину. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", передає УНН.
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До та після вибухів у місті очевидці чули у небі звук прольоту безпілотників.
Зазначається, що російські системи ППО стріляють по безпілотниках, однак невідомі дрони продовжують літати у небі.
На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.
Додамо
OSINT-аналітики опублікували супутникові знімки РЛС та ППО рф на аеродромі Бельбек у Криму.
Раніше УНН повідомляв, що агенти партизанського руху «АТЕШ» виявили ворожу систему ППО в тимчасово окупованому Криму біля Сімферополя.