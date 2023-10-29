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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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В Крыму взрывы и стрельба - СМИ

Киев • УНН

 • 111786 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Во временно оккупированном Крыму, а именно в Евпатории и Черноморском, слышны взрывы и стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

В Крыму взрывы и стрельба - СМИ

Детали

До и после взрывов в городе очевидцы слышали в небе звук пролета беспилотников.

Отмечается, что российские системы ПВО стреляют по беспилотникам, однако неизвестные дроны продолжают летать в небе.

На данный момент официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.

Добавим

OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки РЛС и ПВО рф на аэродроме Бельбек в Крыму.

Ранее УНН сообщал, что агенты партизанского движения «АТЕШ» обнаружили вражескую систему ПВО во временно оккупированном Крыму возле Симферополя.

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