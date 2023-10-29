В Крыму взрывы и стрельба - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Во временно оккупированном Крыму, а именно в Евпатории и Черноморском, слышны взрывы и стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.
Детали
До и после взрывов в городе очевидцы слышали в небе звук пролета беспилотников.
Отмечается, что российские системы ПВО стреляют по беспилотникам, однако неизвестные дроны продолжают летать в небе.
На данный момент официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.
Добавим
OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки РЛС и ПВО рф на аэродроме Бельбек в Крыму.
Ранее УНН сообщал, что агенты партизанского движения «АТЕШ» обнаружили вражескую систему ПВО во временно оккупированном Крыму возле Симферополя.