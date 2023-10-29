В россии заявили о 36 дронах над Черным морем

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"Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации. Средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 29 октября очевидцы во временно оккупированном Крыму слышали звуки взрывов и стрельбы.