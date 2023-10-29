В россии заявили о 36 дронах над Черным морем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В ночь на 29 октября российские средства ПВО якобы уничтожили 36 украинских беспилотников над Черным морем и северо-западной частью временного оккупированого Крыма. Об этом сообщили в минобороны России, передает УНН.
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"Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации. Средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", - говорится в сообщении.
Напомним
В ночь на 29 октября очевидцы во временно оккупированном Крыму слышали звуки взрывов и стрельбы.