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За сутки около 60 боестолкновений, на Авдеевском направлении отбито более 10 атак врага - Генштаб

Киев • УНН

 • 54722 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. На фронте в течение суток произошло около 60 боевых столкновений, на Авдеевском направлении Силы обороны отразили более 10 атак российских войск. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба в понедельник, пишет УНН.

За сутки около 60 боестолкновений, на Авдеевском направлении отбито более 10 атак врага - Генштаб

Детали

"За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Ситуация по направлениям, как сообщается, следующая:

  • на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили 7 атак противника.
  • на Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области.
  • на Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отбили более 10 атак врага.
  • на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отбито 20 атак врага.
  • на Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Угледара Донецкой области.
  • на Запорожском направлении враг 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области, успеха не имел.
  • на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
  • на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Дополнение

Силы обороны нанесли 16 авиаударов по врагу.

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