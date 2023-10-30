За сутки около 60 боестолкновений, на Авдеевском направлении отбито более 10 атак врага - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На фронте в течение суток произошло около 60 боевых столкновений, на Авдеевском направлении Силы обороны отразили более 10 атак российских войск. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба в понедельник, пишет УНН.
Детали
"За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений", - говорится в сообщении.
Ситуация по направлениям, как сообщается, следующая:
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- на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили 7 атак противника.
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- на Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области.
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- на Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
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- на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отбили более 10 атак врага.
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- на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отбито 20 атак врага.
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- на Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Угледара Донецкой области.
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- на Запорожском направлении враг 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области, успеха не имел.
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- на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
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- на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
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Дополнение
Силы обороны нанесли 16 авиаударов по врагу.