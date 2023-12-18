Из-за непогоды без света частично 183 населенных пункта, графики отключений не предусматриваются - Минэнерго
Киев • УНН
183 населенных пункта в Украине частично обесточены из-за непогоды; отключений не планируется.
Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 183 населенных пункта в четырех областях Украины, введение графиков отключений потребителей не предвидится. Об этом в понедельник сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
На Херсонщине в результате новых вражеских обстрелов в областном центре обесточились более 12 тысяч потребителей, в области - более 2 тысяч.
На Донетчине из-за непогоды по состоянию на 9:00 часов без света находятся 157 населенных пунктов, в результате боевых действий - 140.
На Харьковщине без напряжения из-за непогоды частично 31 населенный пункт. В результате боевых действий и технических причин за сутки отключились 10 населенных пунктов). Без электроэнергии остается 63 города и поселка.
На Днепропетровщине из-за неблагоприятных метеоусловий без напряжения 3 населенных пункта - 330 потребителей.
На Сумщине и в Черниговской области из-за непогоды без света оказались 3 населенных пункта, по технологическим причинам - 12 населенных пунктов, а в результате боевых действий - 81.
Также сообщается, что на Киевщине в результате проведения земляных работ в Обуховском районе поврежден подземный газопровод. Отключено от газоснабжения 87 частных домов.
Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится. Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая
В случае сильных морозов не прогнозируются блэкауты - Галущенко18 декабрь 2023, 09:24 • 16606 просмотров
Из-за непогоды без света частично 183 населенных пункта, графики отключений не предусматриваются - Минэнерго
183 населенных пункта в Украине частично обесточены из-за непогоды; отключений не планируется.
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