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Из-за непогоды без света частично 183 населенных пункта, графики отключений не предусматриваются - Минэнерго

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 09:37  •  16257 просмотра

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183 населенных пункта в Украине частично обесточены из-за непогоды; отключений не планируется.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 183 населенных пункта в четырех областях Украины, введение графиков отключений потребителей не предвидится. Об этом в понедельник сообщили в Минэнерго, пишет УНН

Детали 

На Херсонщине в результате новых вражеских обстрелов в областном центре обесточились более 12 тысяч потребителей, в области - более 2 тысяч. 

На Донетчине из-за непогоды по состоянию на 9:00 часов без света находятся 157 населенных пунктов, в результате боевых действий - 140. 

На Харьковщине без напряжения из-за непогоды частично 31 населенный пункт.  В результате боевых действий и технических причин за сутки отключились 10 населенных пунктов). Без электроэнергии остается 63 города и поселка. 

На Днепропетровщине из-за неблагоприятных метеоусловий без напряжения 3 населенных пункта - 330 потребителей. 

На Сумщине и в Черниговской области из-за непогоды без света оказались  3 населенных пункта, по технологическим причинам - 12 населенных пунктов, а в результате боевых действий - 81. 

Также сообщается, что на Киевщине в результате проведения земляных работ в Обуховском районе поврежден подземный газопровод. Отключено от газоснабжения 87 частных домов. 

Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится.  Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая

- указали в Минэнерго. 

В случае сильных морозов не прогнозируются блэкауты - ГалущенкоВ случае сильных морозов не прогнозируются блэкауты - Галущенко18 декабрь 2023, 09:24 • 16606 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Через негоду без світла частково 183 населені пункти, графіки відключень не передбачаються - Міненерго
Due to bad weather, 183 settlements are partially without power, no outage schedules are foreseen - Ministry of Energy
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