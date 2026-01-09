Из-за морозов лебедей с Левандовского озера во Львове временно переселили в Дом спасенных животных

$42.990.27
13:30 • 2364 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 5186 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 3122 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 7084 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 3718 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 11239 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12414 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13724 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 11957 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 12702 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
Эксклюзивы
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится9 января, 05:44 • 8838 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 30599 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 23232 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 6586 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 20586 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 49150 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 77173 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 52198 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 75016 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 101308 просмотра
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Али Хаменеи
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Днепропетровская область
Львов
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 54161 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 56832 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 78853 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 97411 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 138135 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen

Из-за морозов лебедей с Левандовского озера во Львове временно переселили в Дом спасенных животных

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Во Львове пару лебедей с Левандовского озера временно перевезли в Дом спасенных животных из-за приближения морозов до -20°C. Птицы останутся там до потепления, операция по спасению прошла успешно.

Из-за морозов лебедей с Левандовского озера во Львове временно переселили в Дом спасенных животных
Фото: Львовский городской совет

Во Львове из-за приближающихся сильных морозов пару лебедей из Левандовского озера временно переселили в Дом спасенных животных. Птицы будут находиться там до потепления. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.

Подробности

Лебедей забрали из водоема из-за прогнозируемого синоптиками похолодания до -20°C. По информации Львовского городского совета, в ГП "Скнилов-парк" сообщили, что операция по спасению птиц прошла успешно.

Операция по спасению белых лебедей прошла успешно. Сегодня утром птиц забрали из водоема. За годы проживания в парке "Озеро Левандовское" эта пара пернатых уже привыкла, что на время сильных морозов их временно перевозят. Так бывает не каждую зиму, однако в этом году решили перестраховаться

- отметили на предприятии.

Также в сообщении отмечается, что во Львове насчитывается 23 озера в парках, а лебеди обитают только в двух из них: в Стрыйском и Левандовском парках. Пару лебедей из Стрыйского парка забрали с озера раньше.

Напомним

На Прикарпатье карета скорой помощи с больным ребенком застряла на заснеженной дороге. Спасатели ГСЧС оперативно помогли медикам.

Алла Киосак

ОбществоПроисшествия
Морозы в Украине
Животные
Дорожно-транспортное происшествие
Снег в Украине
Львов