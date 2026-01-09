Из-за морозов лебедей с Левандовского озера во Львове временно переселили в Дом спасенных животных
Киев • УНН
Во Львове из-за приближающихся сильных морозов пару лебедей из Левандовского озера временно переселили в Дом спасенных животных. Птицы будут находиться там до потепления. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.
Подробности
Лебедей забрали из водоема из-за прогнозируемого синоптиками похолодания до -20°C. По информации Львовского городского совета, в ГП "Скнилов-парк" сообщили, что операция по спасению птиц прошла успешно.
Операция по спасению белых лебедей прошла успешно. Сегодня утром птиц забрали из водоема. За годы проживания в парке "Озеро Левандовское" эта пара пернатых уже привыкла, что на время сильных морозов их временно перевозят. Так бывает не каждую зиму, однако в этом году решили перестраховаться
Также в сообщении отмечается, что во Львове насчитывается 23 озера в парках, а лебеди обитают только в двух из них: в Стрыйском и Левандовском парках. Пару лебедей из Стрыйского парка забрали с озера раньше.
