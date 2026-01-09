Через морози лебедів з Левандівського озера у Львові тимчасово переселили в Домівку врятованих тварин

У Львові через наближення сильних морозів пару лебедів з Левандівського озера тимчасово переселили у Домівку врятованих тварин. Птахи перебуватимуть там до потепління. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.

Лебедів забрали з водойми через прогнозоване синоптиками похолодання до -20°C. За інформацією Львівської міської ради, у ДП "Скнилів-парк" повідомили, що операція з порятунку птахів пройшла успішно.

Операція з порятунку білих лебедів пройшла успішно. Сьогодні вранці птахів забрали із водойми. За роки проживання в парку "Озеро Левандівське" ця пара пернатих вже звикла, що на час сильних морозів їх тимчасово перевозять. Так буває не кожної зими, проте цього року вирішили перестрахуватися