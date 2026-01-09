Через морози лебедів з Левандівського озера у Львові тимчасово переселили в Домівку врятованих тварин
Київ • УНН
У Львові пару лебедів з Левандівського озера тимчасово перевезли до Домівки врятованих тварин через наближення морозів до -20°C. Птахи залишаться там до потепління, операція з порятунку пройшла успішно.
У Львові через наближення сильних морозів пару лебедів з Левандівського озера тимчасово переселили у Домівку врятованих тварин. Птахи перебуватимуть там до потепління. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.
Деталі
Лебедів забрали з водойми через прогнозоване синоптиками похолодання до -20°C. За інформацією Львівської міської ради, у ДП "Скнилів-парк" повідомили, що операція з порятунку птахів пройшла успішно.
Операція з порятунку білих лебедів пройшла успішно. Сьогодні вранці птахів забрали із водойми. За роки проживання в парку "Озеро Левандівське" ця пара пернатих вже звикла, що на час сильних морозів їх тимчасово перевозять. Так буває не кожної зими, проте цього року вирішили перестрахуватися
Також у дописі наголошується, що у Львові налічується 23 озера в парках, а лебеді мешкають лише у двох із них: у Стрийському та Левандівському парках. Пару лебедів зі Стрийського парку забрали з озера раніше.
Нагадаємо
На Прикарпатті карета швидкої допомоги з хворою дитиною застрягла на засніженій дорозі. Рятувальники ДСНС оперативно допомогли медикам.