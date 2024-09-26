Из-за авиаудара рф по Запорожью уже 8 пострадавших: показали последствия
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Запорожью пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок. Разрушены 11 частных домов и 1 трехэтажный, эвакуированы 18 человек.
В результате авиационного удара российских войск по Запорожью пострадали уже 8 человек, из которых 1 ребенок, сообщили в Нацполиции и ГСЧС Украины в четверг в Telegram, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 08:00 общее количество пострадавших возросло до восьми человек", - сообщили в Нацполиции.
"Количество травмированных увеличилось до 8 человек", - подтвердили в ГСЧС.
Как указали в ГСЧС, 18 человек были эвакуированы.
Дополнение
По данным полиции, 25 сентября вечером оккупанты нанесли пять авиаударов (предварительно - КАБами) по территории Запорожья и Запорожского района. В результате одного из ударов по взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Еще одно попадание произошло рядом с частным домом.
По данным ГСЧС, разрушено 11 частных жилых домов и 1 трехэтажный жилой дом.
По словам главы ОВА Ивана Федорова, вражеские войска нанесли удар по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий.