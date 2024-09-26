Через авіаудар рф по Запоріжжю уже 8 постраждалих: показали наслідки

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Київ • УНН

 • 15739 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю постраждали 8 людей, у тому числі 1 дитина. Зруйновано 11 приватних будинків та 1 триповерховий, евакуйовано 18 осіб.

В результаті авіаційного удару російських військ по Запоріжжю постраждали вже 8 людей, з яких 1 дитина, повідомили у Нацполіції та ДСНС України у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Станом на 08:00 загальна кількість потерпілих зросла до восьми осіб", - повідомили у Нацполіції.

"Кількість травмованих збільшилася до 8 людей", - підтвердили у ДСНС.

Як вказали у ДСНС, 18 людей було евакуйовано.

Доповнення

За даними поліції, 25 вересня ввечері окупанти завдали п'ять авіаударів (попередньо - КАБами) по території Запоріжжя та Запорізького району. Внаслідок одного з ударів по вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирний будинок. Ще одне влучання відбулося поруч із приватним будинком.

За даними ДСНС, зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок.

Зі слів голови ОВА Івана Федорова, ворожі війська завдали удару по житловій забудові та території одного з промислових підприємств.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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