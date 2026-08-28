Из-за атак рф поезда по-прежнему задерживаются, последствия будут ощущаться еще как минимум сутки - Укрзализныця
Киев • УНН
УЗ сообщила о задержках около сотни рейсов, самая длительная достигает 15 часов. Ни один поезд дальнего следования не отменили, последствия будут продолжаться как минимум сутки.
"Укрзализныця" обновила статус движения поездов на утро 28 августа, указав, что отставание от графика на фоне атак рф сокращается, однако последствия будут ощущаться "ещё как минимум в течение суток", пишет УНН.
Задержки поездов по всей стране всё ещё сохраняются, однако отставание от графика постепенно сокращается. Тем не менее последствия затяжных тревог и вражеских обстрелов будут ощутимы ещё как минимум в течение суток
Согласно данным сервиса "УЗ" о задержках поездов на 10:20, из-за последствий боевых действий задерживается более 100 рейсов: дольше всего — на 15 часов, меньше всего — более чем на полчаса, около трёх десятков — более чем на 5 часов.
Как отмечается, "ни один поезд дальнего следования не отменён". "В то же время на нескольких рейсах "последнюю милю" пассажиров будем доставлять с пересадкой. Это необходимо, чтобы быстрее оборачивать вагоны и локомотивы и постепенно возвращать движение к графику", — говорится в сообщении.
"Также ряд поездов будет отправляться с существенными задержками из Перемышля, Днепра, Харькова, Киева и Львова", — указали в "УЗ".
Все службы компании, как сообщается, "усиленно работают над сокращением отставания от графика". "Поэтому просим отнестись с пониманием, если на вашем маршруте будет дополнительная пересадка или изменение способа доставки — это помогает нам быстрее вернуться к привычному движению", — отметили в "УЗ".
"До утра субботы пассажиры могут бесплатно находиться в платных залах ожидания на вокзалах — там можно согреться, выпить чая, зарядить телефон и дождаться своего поезда. Они работают, когда нет воздушной тревоги. При объявлении воздушной угрозы просим вас переместиться в укрытие. Там железнодорожники помогут вам сориентироваться относительно вашего рейса и также предложат горячий чай", — говорится в заявлении.
"На рейсах, где задержки составляют 5+ часов, мы вместе с партнёрами World Central Kitchen организуем "Железные перекусы", чтобы пассажиры, задерживающиеся в пути, могли поесть и комфортно завершить своё путешествие", — добавили в компании.
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