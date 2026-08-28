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Из-за атак рф поезда по-прежнему задерживаются, последствия будут ощущаться еще как минимум сутки - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 2148 просмотра

УЗ сообщила о задержках около сотни рейсов, самая длительная достигает 15 часов. Ни один поезд дальнего следования не отменили, последствия будут продолжаться как минимум сутки.

Из-за атак рф поезда по-прежнему задерживаются, последствия будут ощущаться еще как минимум сутки - Укрзализныця

"Укрзализныця" обновила статус движения поездов на утро 28 августа, указав, что отставание от графика на фоне атак рф сокращается, однако последствия будут ощущаться "ещё как минимум в течение суток", пишет УНН.

Задержки поездов по всей стране всё ещё сохраняются, однако отставание от графика постепенно сокращается. Тем не менее последствия затяжных тревог и вражеских обстрелов будут ощутимы ещё как минимум в течение суток

- сообщили в «УЗ».

Согласно данным сервиса "УЗ" о задержках поездов на 10:20, из-за последствий боевых действий задерживается более 100 рейсов: дольше всего — на 15 часов, меньше всего — более чем на полчаса, около трёх десятков — более чем на 5 часов.

Как отмечается, "ни один поезд дальнего следования не отменён". "В то же время на нескольких рейсах "последнюю милю" пассажиров будем доставлять с пересадкой. Это необходимо, чтобы быстрее оборачивать вагоны и локомотивы и постепенно возвращать движение к графику", — говорится в сообщении.

"Также ряд поездов будет отправляться с существенными задержками из Перемышля, Днепра, Харькова, Киева и Львова", — указали в "УЗ".

Все службы компании, как сообщается, "усиленно работают над сокращением отставания от графика". "Поэтому просим отнестись с пониманием, если на вашем маршруте будет дополнительная пересадка или изменение способа доставки — это помогает нам быстрее вернуться к привычному движению", — отметили в "УЗ".

"До утра субботы пассажиры могут бесплатно находиться в платных залах ожидания на вокзалах — там можно согреться, выпить чая, зарядить телефон и дождаться своего поезда. Они работают, когда нет воздушной тревоги. При объявлении воздушной угрозы просим вас переместиться в укрытие. Там железнодорожники помогут вам сориентироваться относительно вашего рейса и также предложат горячий чай", — говорится в заявлении.

"На рейсах, где задержки составляют 5+ часов, мы вместе с партнёрами World Central Kitchen организуем "Железные перекусы", чтобы пассажиры, задерживающиеся в пути, могли поесть и комфортно завершить своё путешествие", — добавили в компании.

Из-за массированных атак рф и задержек поездов платные залы ожидания на вокзалах сделали бесплатными до утра пятницы27.08.26, 19:07 • 13422 просмотра

Юлия Шрамко

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