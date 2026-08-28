Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця
Київ • УНН
УЗ повідомила про затримки близько сотні рейсів, найдовша сягає 15 годин. Жоден далекого сполучення не скасували, наслідки триватимуть щонайменше добу.
Укрзалізниця оновила статус щодо руху поїздів на ранок 28 серпня, вказавши, що відставання від графіка на тлі атак рф скорочується, але наслідки будуть відчуватися "ще щонайменше протягом доби", пише УНН.
Все ще зберігаються затримки поїздів по всій країні, але відставання від графіка поступово скорочується. Втім, наслідки затяжних тривог і ворожих обстрілів будуть відчутними ще щонайменше протягом доби
Згідно з даними сервісу УЗ про затримки поїздів на 10:20, через вплив бойових дій затримується понад 100 рейсів, найдовше - на 15 годин, найменше - на понад пів години, близько трьох десятків - на понад 5 годин.
Як зазначається, "жоден поїзд далекого сполучення не скасовано". "Водночас на кількох рейсах "останню милю" пасажирів довозитимемо з пересадкою. Це необхідно, щоб швидше обертати вагони та локомотиви й поступово повертати рух до графіка", - ідеться у повідомленні.
"Також низка поїздів вирушатиме із суттєвими затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова", - вказали в УЗ.
Усі служби компанії, як повідомляється, "посилено працюють над скороченням відставання від графіка". "Тож просимо поставитися з розумінням, якщо на вашому маршруті буде додаткова пересадка чи зміна способу довезення - це допомагає нам швидше повернутися до звичного руху", - зазначили в УЗ.
"До ранку суботи пасажири можуть безкоштовно перебувати у платних залах очікування на вокзалах - там можна зігрітися, випити чаю, зарядити телефон і дочекатися свого поїзда. Вони працюють, коли немає повітряної тривоги. При оголошенні повітряної загрозі просимо вас переміститися до укриття. Там залізничники допоможуть вам зорієнтуватися щодо вашого рейсу та також запропонують теплий чай", - сказано у заяві.
"На рейсах, де затримки складають 5+ годин, ми разом з партнерами World Central Kitchen організовуємо "Залізні перекуси", щоб пасажири, які затримуються у дорозі, могли поїсти та комфортно завершити свою подорож", - додали у компанії.
Через масовані атаки рф та затримки поїздів платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними до ранку п’ятниці27.08.26, 19:07 • 13420 переглядiв