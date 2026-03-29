Из Украины в Нидерланды пытались незаконно вывезти скрипку XVIII века

В пункте пропуска "Нижанковичи" во время осмотра автомобиля, следовавшего на выезд из Украины, пограничники обнаружили скрипку Georg Kloz, датированную 1763 годом. Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины - Западная граница, пишет УНН.

Детали

Во время осмотра автомобиля Hyundai, следовавшего за границу, в багажном отделении была найдена скрипка Georg Kloz, датированная 1763 годом. 39-летняя женщина перемещала инструмент в Нидерланды.

Скрипка изъята и будет передана на экспертизу для установления ее подлинности и культурной значимости.

Напомним

Киевская таможня остановила незаконный вывоз ценных предметов в США, Францию и Италию. Эксперты идентифицировали аутентичные украшения и орудия.