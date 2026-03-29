З України до Нідерландів намагалися незаконно вивезти скрипку XVIII століття

У пункті пропуску "Нижанковичі" під час огляду автомобіля, що прямував на виїзд із України, прикордонники виявили скрипку Georg Kloz, датовану 1763 роком. Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон, пише УНН.

Деталі

Під час огляду автомобіля Hyundai, що прямував за кордон, у багажному відділенні було знайдено скрипку Georg Kloz, датовану 1763 роком. 39-річна жінка переміщувала інструмент до Нідерландів.

Скрипку вилучено та буде передано на експертизу для встановлення її автентичності та культурної значущості.

Нагадаємо

Київська митниця зупинила незаконне вивезення цінних предметів до США, Франції та Італії. Експерти ідентифікували автентичні прикраси та знаряддя.