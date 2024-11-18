Из фанеры и с иностранной электроникой: в ГУР рассказали о российских БПЛА "гербера"

Беспилотные летательные аппараты "гербера", которые россия использует для ударов по территории Украины, изготовлены из фанеры и содержат компоненты иностранного производства. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

"Государство-агрессор россия составляет такие многозадачные БПЛА на заводе в городе елабуга. Аппарат "гербера" может нести боевую часть как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов", - сообщили в ГУР.

По данным разведки, этот БПЛА имитирует shahed-136/герань-2 и массово используется россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны. "За счет использования простых материалов (фанера, пенопласт) "гербера" в десятки раз дешевле "шахед/герань". Впрочем строение этого дрона содержит уже привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей", - добавили в ГУР.

По их словам, во время исследования сбитых образцов этих БПЛА эксперты обнаружили, что россияне изготавливают "герберы" по китайскому прототипу с использованием завезенных из Китая иностранных компонентов. В частности, разработчик БПЛА - китайский производитель авиамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., который также производит фюзеляжи и организует поставки комплектов в россию. Поставки, по данным украинской разведки, происходят при посредничестве третьих компаний.

Помехозащищенная антенна (CRPA) "герберы" содержит чипы Analog Devices и Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нидерланды). В универсальном полетном контроллере содержатся также компоненты, изготовленные компаниями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), NXP Semiconductors (Нидерланды), XLSEMI (КНР). Для наведения на цель пилотом (по принципу FPV-дрона) барражирующей версии БПЛА и ведения воздушной разведки "гербера" оснащена китайскими камерой с трехосевым подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358. А двигатель DLE60 - производства китайской Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Летом 2024 года эта компания попала под санкции США за поставки в россию.

Добавим

россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Также в КНИИСЭ сообщили, что во время атак по территории Украины, которые состоялись 26-29 октября, россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.