Итоги кампании по декларированию за 2024 год: рост количества миллионеров и рекордная сумма НДФЛ

В Украине за 2024 год возросло количество граждан, задекларировавших миллионные доходы. За год их количество выросло на 6,6 тысяч человек. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, подводя итоги кампании по декларированию за прошлый год, передает УНН.

326 миллиардов гривен. Именно такую сумму доходов задекларировали граждане. По сравнению с предыдущим годом это больше на 107 млрд гривен - сообщил Кравченко.

Всего было подано более 170 тысяч деклараций.

Количество миллионеров увеличилось на 6,6 тыс. по сравнению с предыдущим периодом.

"Всего более 17 тыс. человек задекларировали доходы свыше миллиона гривен. В общем миллионерами задекларирован доход в сумме 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств", - сообщил глава ГНС.

Наибольшие суммы задекларировали жители:

• Киева – 156 млрд грн;

• Днепропетровщины – почти 30 млрд грн;

• Львовщины – 18,2 млрд грн;

• Киевской области – 17,5 млрд грн.

Наибольшие суммы доходов, которые декларировали граждане:

• иностранные доходы – 34,2 млрд грн;

• наследство и дарение – 13,6 млрд грн;

• доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества – 6,8 млрд грн;

• инвестиционные доходы – 4,9 млрд грн;

• другие налогооблагаемые доходы – 4 млрд грн;

• доходы от сдачи имущества в аренду – 3,4 млрд гривен.

"По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 8,1 млрд грн и военного сбора – более 1,5 млрд гривен", - добавил Кравченко.

По его словам, один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет – более 4,6 млрд гривен.

Также более 53 тысячи граждан воспользовались правом на налоговую скидку – и получат 330 млн грн из бюджета. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это больше на 36 млн гривен.

Нынешняя декларационная кампания засвидетельствовала рост уровня налогового сознания граждан и их понимания уплаты налогов как социальной необходимости. Спасибо каждому, кто честно задекларировал свои доходы. Вы — партнеры государства в укреплении экономики! - подытожил Руслан Кравченко.

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Напомним

По итогам апреля 2025 года Государственная налоговая служба продемонстрировала перевыполнение поступлений в бюджет в сумму более 10,2 млрд грн (общая сумма поступлений в апреле более 83 млрд гривен). Всего за четыре месяца текущего года перевыполнение составляет 46,2 млрд грн.

Как отмечают эксперты, таких показателей удалось достичь благодаря качественному администрированию налоговых поступлений.