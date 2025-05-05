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Итоги кампании по декларированию за 2024 год: рост количества миллионеров и рекордная сумма НДФЛ

Киев • УНН

 • 576 просмотра

За 2024 год украинцы задекларировали 326 млрд грн доходов, что на 107 млрд больше, чем за 2023 год. Количество миллионеров выросло до 17 тысяч.

Итоги кампании по декларированию за 2024 год: рост количества миллионеров и рекордная сумма НДФЛ

В Украине за 2024 год возросло количество граждан, задекларировавших миллионные доходы. За год их количество выросло на 6,6 тысяч человек. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, подводя итоги кампании по декларированию за прошлый год, передает УНН.

326 миллиардов гривен. Именно такую сумму доходов задекларировали граждане. По сравнению с предыдущим годом это больше на 107 млрд гривен

- сообщил Кравченко.

Всего было подано более 170 тысяч деклараций.

Количество миллионеров увеличилось на 6,6 тыс. по сравнению с предыдущим периодом.

"Всего более 17 тыс. человек задекларировали доходы свыше миллиона гривен. В общем миллионерами задекларирован доход в сумме 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств", - сообщил глава ГНС.

Наибольшие суммы задекларировали жители:

• Киева – 156 млрд грн;

• Днепропетровщины – почти 30 млрд грн;

• Львовщины – 18,2 млрд грн;

• Киевской области – 17,5 млрд грн.

Наибольшие суммы доходов, которые декларировали граждане:

• иностранные доходы – 34,2 млрд грн;

• наследство и дарение – 13,6 млрд грн;

• доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества – 6,8 млрд грн;

• инвестиционные доходы – 4,9 млрд грн;

• другие налогооблагаемые доходы – 4 млрд грн;

• доходы от сдачи имущества в аренду – 3,4 млрд гривен.

"По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 8,1 млрд грн и военного сбора – более 1,5 млрд гривен", - добавил Кравченко.

По его словам, один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет – более 4,6 млрд гривен.

Также более 53 тысячи граждан воспользовались правом на налоговую скидку – и получат 330 млн грн из бюджета. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это больше на 36 млн гривен.

Нынешняя декларационная кампания засвидетельствовала рост уровня налогового сознания граждан и их понимания уплаты налогов как социальной необходимости. Спасибо каждому, кто честно задекларировал свои доходы. Вы — партнеры государства в укреплении экономики!

- подытожил Руслан Кравченко.

Это впервые: Совет бизнес-омбудсмена одобрительно оценил рассылку налоговой писем для профилактики нарушений02.05.25, 20:55 • 2885 просмотров

Напомним

По итогам апреля 2025 года Государственная налоговая служба продемонстрировала перевыполнение поступлений в бюджет в сумму более 10,2 млрд грн (общая сумма поступлений в апреле более 83 млрд гривен). Всего за четыре месяца текущего года перевыполнение составляет 46,2 млрд грн. 

Как отмечают эксперты, таких показателей удалось достичь благодаря качественному администрированию налоговых поступлений.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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