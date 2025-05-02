Это впервые: Совет бизнес-омбудсмена одобрительно оценил рассылку налоговой писем для профилактики нарушений
Киев • УНН
Государственная налоговая служба впервые направила плательщикам сообщения для профилактики нарушений. Совет бизнес-омбудсмена поддерживает такие шаги налоговой службы.
Государственная налоговая служба впервые направила плательщикам уведомление для профилактики нарушений. Такие действия одобрительно оценили в Совете бизнес-омбудсмена, пишет УНН.
"Сначала консультирование" в действии - ГНС впервые направила плательщикам уведомление для профилактики нарушений. Совет бизнес-омбудсмена поддерживает такие шаги налоговой
Там напомнили, что превентивный подход - одна из их рекомендаций для работы налоговой.
Подход превентивной коммуникации с плательщиками созвучен с принципом "сначала консультирование", который СБО рекомендовал ГНС Украины принять во внимание по результатам расследования по собственной инициативе по проверкам
Напомним
Более 1000 субъектов хозяйствования в сфере розничной торговли получили информационные сообщения через Электронный кабинет для предупреждения возможных нарушений порядка проведения расчетов.
Как сообщили в ГНС, специалисты налоговой проанализировали их фискальные чеки за март 2025 года. Обратили внимание, что в их расчетах не отражено ни одной операции с наличными. Это может свидетельствовать о вероятном непроведении наличных расчетов через РРО. В письмах бизнесу было предложено самостоятельно пересмотреть предыдущие хозяйственные операции и в дальнейшем не допускать во время продажи товаров расчетов без использования регистраторов.
В ГНС отметили, что впервые в истории Государственная налоговая служба избрала профилактику нарушений, а не наказание.
Подчеркиваем превентивную цель этих сообщений. Исправление позволит избежать оснований для проведения фактических проверок, которые в соответствии с Налоговым кодексом ГНС имеет право инициировать при наличии признаков нарушений. Такие дополнительные меры коммуникации с налогоплательщиками вводим для стимулирования добровольной уплаты налогов и соблюдения налоговой дисциплины. Это предусмотрено Национальной стратегией доходов для повышения уровня доверия к налоговой службе и добровольного комплаенса