Это впервые: Совет бизнес-омбудсмена одобрительно оценил рассылку налоговой писем для профилактики нарушений

Государственная налоговая служба впервые направила плательщикам уведомление для профилактики нарушений. Такие действия одобрительно оценили в Совете бизнес-омбудсмена, пишет УНН.

"Сначала консультирование" в действии - ГНС впервые направила плательщикам уведомление для профилактики нарушений. Совет бизнес-омбудсмена поддерживает такие шаги налоговой - говорится в сообщении на странице Совета.

Там напомнили, что превентивный подход - одна из их рекомендаций для работы налоговой.

Подход превентивной коммуникации с плательщиками созвучен с принципом "сначала консультирование", который СБО рекомендовал ГНС Украины принять во внимание по результатам расследования по собственной инициативе по проверкам - говорится в сообщении Совета.

Напомним

Более 1000 субъектов хозяйствования в сфере розничной торговли получили информационные сообщения через Электронный кабинет для предупреждения возможных нарушений порядка проведения расчетов.

Как сообщили в ГНС, специалисты налоговой проанализировали их фискальные чеки за март 2025 года. Обратили внимание, что в их расчетах не отражено ни одной операции с наличными. Это может свидетельствовать о вероятном непроведении наличных расчетов через РРО. В письмах бизнесу было предложено самостоятельно пересмотреть предыдущие хозяйственные операции и в дальнейшем не допускать во время продажи товаров расчетов без использования регистраторов.

В ГНС отметили, что впервые в истории Государственная налоговая служба избрала профилактику нарушений, а не наказание.