Це вперше: Рада бізнес-омбудсмена схвально оцінила розсилку податковою листів для профілактики порушень

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Зеленський наказав прискорити створення української балістики
18:22 • 3982 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

18:05 • 10033 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

17:00 • 15369 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 33286 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 54653 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 68995 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 43683 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

2 травня, 05:30 • 51306 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 80078 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 147716 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+11°
1.2м/с
42%
752 мм
Популярнi новини

Вітер, грози, нічні заморозки та справжня спека вдень: цими вихідними очікується справжній метеоктейль

2 травня, 10:00 • 37758 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 19238 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 16973 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 49168 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 39756 перегляди
Публікації

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 39830 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 49242 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 68995 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 61970 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 140270 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

18:47 • 1452 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

17:00 • 15370 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

14:45 • 12627 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 17039 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 19307 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Це вперше: Рада бізнес-омбудсмена схвально оцінила розсилку податковою листів для профілактики порушень

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Державна податкова служба вперше надіслала платникам повідомлення для профілактики порушень. Рада бізнес-омбудсмена підтримує такі кроки податкової служби.

Це вперше: Рада бізнес-омбудсмена схвально оцінила розсилку податковою листів для профілактики порушень

Державна податкова служба вперше надіслала платникам повідомлення для профілактики порушень. Такі дії схвально оцінили у Раді бізнес-омбудсмена, пише УНН.

"Спершу консультування" в дії — ДПС вперше надіслала платникам повідомлення для профілактики порушень. Рада бізнес-омбудсмена підтримує такі кроки податкової 

- йдеться у повідомленні на сторінці Ради.

Там нагадали, що превентивний підхід – одна з їх рекомендацій для роботи податкової.

Підхід превентивної комунікації з платниками є співзвучним з принципом "спершу консультування", який РБО рекомендувала ДПС України взяти до уваги за результатами розслідування за власною ініціативою щодо перевірок 

- йдеться у повідомленні Ради.

Нагадаємо

Понад 1000 суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків. 

Як повідомили у ДПС, фахівці податкової проаналізували їхні фіскальні чеки за березень 2025 року. Звернули увагу, що у їхніх розрахунках не відображено жодної операції з готівкою. Це може свідчити про ймовірне непроведення готівкових розрахунків через РРО. У листах бізнесу було запропоновано самостійно переглянути попередні господарські операції та надалі не допускати під час продажу товарів розрахунків без використання реєстраторів.

У ДПС зазначили, що вперше в історії Державна податкова служба обрала профілактику порушень, а не покарання.

Наголошуємо на превентивній меті цих повідомлень. Виправлення дозволить уникнути підстав для проведення фактичних перевірок, які відповідно до Податкового кодексу ДПС має право ініціювати за наявності ознак порушень. Такі додаткові заходи комунікації з платниками податків запроваджуємо для стимулювання добровільної сплати податків та дотримання податкової дисципліни. Це передбачено Національною стратегією доходів для підвищення рівня довіри до податкової служби та добровільного комплаєнсу 

- написав на своїй сторінці голова ДПС Руслан Кравченко.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Руслан Кравченко
Україна
Brent
$61.15
Bitcoin
$97,176.70
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,235.44
Ethereum
$1,848.92