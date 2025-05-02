Це вперше: Рада бізнес-омбудсмена схвально оцінила розсилку податковою листів для профілактики порушень

Державна податкова служба вперше надіслала платникам повідомлення для профілактики порушень. Такі дії схвально оцінили у Раді бізнес-омбудсмена, пише УНН.

Там нагадали, що превентивний підхід – одна з їх рекомендацій для роботи податкової.

Підхід превентивної комунікації з платниками є співзвучним з принципом "спершу консультування", який РБО рекомендувала ДПС України взяти до уваги за результатами розслідування за власною ініціативою щодо перевірок

Понад 1000 суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.

Як повідомили у ДПС, фахівці податкової проаналізували їхні фіскальні чеки за березень 2025 року. Звернули увагу, що у їхніх розрахунках не відображено жодної операції з готівкою. Це може свідчити про ймовірне непроведення готівкових розрахунків через РРО. У листах бізнесу було запропоновано самостійно переглянути попередні господарські операції та надалі не допускати під час продажу товарів розрахунків без використання реєстраторів.

У ДПС зазначили, що вперше в історії Державна податкова служба обрала профілактику порушень, а не покарання.

Наголошуємо на превентивній меті цих повідомлень. Виправлення дозволить уникнути підстав для проведення фактичних перевірок, які відповідно до Податкового кодексу ДПС має право ініціювати за наявності ознак порушень. Такі додаткові заходи комунікації з платниками податків запроваджуємо для стимулювання добровільної сплати податків та дотримання податкової дисципліни. Це передбачено Національною стратегією доходів для підвищення рівня довіри до податкової служби та добровільного комплаєнсу