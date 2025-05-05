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Підсумки кампанії з декларування за 2024 рік: зростання кількості мільйонерів та рекордна сума ПДФО

Київ • УНН

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За 2024 рік українці задекларували 326 млрд грн доходів, що на 107 млрд більше, ніж за 2023 рік. Кількість мільйонерів зросла до 17 тисяч.

Підсумки кампанії з декларування за 2024 рік: зростання кількості мільйонерів та рекордна сума ПДФО

В Україні за 2024 рік зросла кількість громадян, які задекларували мільйонні доходи. За рік їхня кількість зросла на 6,6 тисяч осіб. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, підбиваючи підсумки кампанії з декларування за минулий рік, передає УНН.

326 мільярдів гривень. Саме таку суму доходів задекларували громадяни. У порівнянні з попереднім роком це більше на 107 млрд гривень

- повідомив Кравченко.

Загалом було подано понад 170 тисяч декларацій.

Кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. у порівнянні з попереднім періодом.

"Усього більше 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень. Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов’язань", - повідомив очільник ДПС.

Найбільші суми задекларували мешканці:

• Києва – 156 млрд грн;

• Дніпропетровщини – майже 30 млрд грн;

• Львівщини – 18,2 млрд грн;

• Київської області – 17,5 млрд грн.

Найбільші суми доходів, які декларували громадяни:

• іноземні доходи – 34,2 млрд грн;

• спадщину та дарування – 13,6 млрд грн;

• доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна – 6,8 млрд грн;

• інвестиційні доходи – 4,9 млрд грн;

• інші оподатковувані доходи – 4 млрд грн;

• доходи від здавання майна в оренду – 3,4 млрд гривень.

"За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 8,1 млрд грн та військового збору – понад 1,5 млрд гривень", - додав Кравченко.

За його словами, один з мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет – понад 4,6 млрд гривень.

Також понад 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку – і отримають 330 млн грн з бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 36 млн гривень.

Цьогорічна деклараційна кампанія засвідчила зростання рівня податкової свідомості громадян та їх розуміння сплати податків як соціальної необхідності. Дякую кожному, хто чесно задекларував свої доходи. Ви — партнери держави у зміцненні економіки!

- підсумував Руслан Кравченко.

Це вперше: Рада бізнес-омбудсмена схвально оцінила розсилку податковою листів для профілактики порушень02.05.25, 20:55 • 2900 переглядiв

Нагадаємо

За підсумками квітня 2025 року Державна податкова служба продемонструвала перевиконання надходжень до бюджету у суму понад 10,2 млрд грн (загальна сума надходжень у квітні понад 83 млрд гривень). Загалом за чотири місяці поточного року перевиконання становить 46,2 млрд грн. 

Як зазначають експерти, таких показників вдалося досягти завдяки якісному адмініструванню податкових надходжень.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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