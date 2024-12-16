Италия утвердила новый пакет военной помощи Украине - СМИ
Киев • УНН
Итальянское правительство одобрило десятый пакет военной помощи Украине, детали которого остаются конфиденциальными. Министр обороны Гвидо Крозетто представит его в COPASIR. Страна продолжает поддерживать Киев в стремлении к справедливому миру.
Кабинет министров Италии одобрил десятый пакет военной помощи для Украины, сообщает Ansa, передает УНН.
По данным источников издания, в среду министр обороны страны Гвидо Крозетто представит 10-й пакет военной помощи Италии Украине в парламентском надзорном органе COPASIR итальянской разведки.
Отмечается, что список материалов, которые будут направлены Киеву, является конфиденциальным, как и в случае с предыдущими мероприятиями.
Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Антонио Таяни в понедельник заявил на конференции послов, что «Италия находится рядом с Киевом во всестороннем стремлении к справедливому миру, который не может быть капитуляцией Украины».
Он подчеркнул, что ведётся работа над «второй мирной конференцией с участием России, а также таких партнёров, как Китай, Индия и Бразилия».
Министр напомнил, что во время встречи министров иностранных дел стран «Группы семи» во Фьюджи «мы вновь заявили о важности поддержки энергетической безопасности Украины и ее восстановления». Далее Таяни отметил, что благодаря такой приверженности «мы находимся на переднем крае накануне Конференции по восстановлению, которую мы проведем в Риме в июле».
Италия готова отправить миротворцев в Украину14 дек. 2024, 06:38 • 106900 просмотров