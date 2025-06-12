Италия усиливает оборонное сотрудничество с ЕС и НАТО

Италия выступает за увеличение оборонных расходов в рамках европейского партнерства и призывает к прекращению огня для скорейшего начала мирных переговоров между Украиной и россией.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни во время брифинга в Риме, передает корреспондент УНН.

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Он подчеркнул, что Италия стремится "достичь прекращения огня, по меньшей мере, на 30 дней, что позволит начать Украине и россии конструктивные переговоры".

Кроме этого, итальянские власти проводят работу по увеличению расходов на оборону, в частности, в сотрудничестве с другими странами ЕС.

Мы обсудили многие вопросы, касающиеся сотрудничества между нами, включая европейскую оборону, в которую мы все верим, мы также говорили о расходах на безопасность, мы говорили о запросах, которые НАТО предъявляет к нам. Я уже говорил, что Италия выступает за увеличение расходов на безопасность. Я хочу быть оптимистом и верю, что в конце концов будет достигнуто соглашение, чтобы саммит AIA мог стать большим успехом - отметил Таяни.

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