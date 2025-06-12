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Італія посилює оборонну співпрацю з ЄС та НАТО

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Італія прагне припинення вогню в Україні для початку мирних переговорів. Також країна виступає за збільшення оборонних видатків у межах європейського партнерства.

Італія посилює оборонну співпрацю з ЄС та НАТО

Італія виступає за збільшення оборонних видатків у межах європейського партнерства та закликає до припинення вогню для скорішого початку мирних переговорів між Україною та росією.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час брифінгу в Римі, передає кореспондент УНН.

Деталі

Він підкреслив, що Італія прагне "досягти припинення вогню щонайменше на 30 днів, що дозволить розпочати Україні та росії конструктивні переговори".

Окрім цього італійська влада проводить роботу щодо збільшення видатків на оборону зокрема у співпраці з іншими країнами ЄС.

Ми обговорили багато питань, що стосуються співпраці між нами, включаючи європейську оборону, в яку ми всі віримо, ми також говорили про витрати на безпеку, ми говорили про запити, які НАТО висуває до нас. Я вже казав, що Італія виступає за збільшення витрат на безпеку. Я хочу бути оптимістом і вірю, що зрештою буде досягнуто угоди, щоб саміт AIA міг стати великим успіхом

- зазначив Таяні.

Єдність НАТО є дуже важливою для завершення війни в Україні - Келлог12.06.25, 15:32 • 1158 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Антоніо Таяні
Rome
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Європейський Союз
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