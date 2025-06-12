Італія посилює оборонну співпрацю з ЄС та НАТО

Італія виступає за збільшення оборонних видатків у межах європейського партнерства та закликає до припинення вогню для скорішого початку мирних переговорів між Україною та росією.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час брифінгу в Римі, передає кореспондент УНН.

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Він підкреслив, що Італія прагне "досягти припинення вогню щонайменше на 30 днів, що дозволить розпочати Україні та росії конструктивні переговори".

Окрім цього італійська влада проводить роботу щодо збільшення видатків на оборону зокрема у співпраці з іншими країнами ЄС.

Ми обговорили багато питань, що стосуються співпраці між нами, включаючи європейську оборону, в яку ми всі віримо, ми також говорили про витрати на безпеку, ми говорили про запити, які НАТО висуває до нас. Я вже казав, що Італія виступає за збільшення витрат на безпеку. Я хочу бути оптимістом і вірю, що зрештою буде досягнуто угоди, щоб саміт AIA міг стати великим успіхом - зазначив Таяні.

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