Италия анонсировала новый пакет помощи Украине на 140 млн евро

Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи в размере 140 млн евро. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024 во вторник, передает корреспондент УНН.

У нас есть новый пакет военной помощи, и там прежде всего есть ПВО... Новый пакет - 140 млн евро. На инфраструктурные мероприятия - это железная дорога, сельское хозяйство, сфера здравоохранения, разминирование и тому подобное. Новое решение итальянского правительства. Есть и 45 млн евро на восстановление, отстройку - рассказал Таяни.

Кроме того, по его словам, сегодня будет подписана между украинской и итальянской сторонами декларация о взаимопонимании.

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Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни подтверждал, что страна передаст Украине вторую систему ПВО SAMP/T.