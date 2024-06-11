Італія анонсувала новий пакет допомоги Україні на 140 млн євро
Київ • УНН
Італія планує надати Україні новий пакет допомоги на суму 140 мільйонів євро.
Італія планує надати Україні новий пакет допомоги обсягом 140 млн євро. Про це заявив заступник прем’єр-міністра та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024 у вівторок, передає кореспондент УНН.
У нас є новий пакет військової допомоги, і там насамперед є ППО… Новий пакет - 140 млн євро. На інфраструктурні заходи – це залізниця, сільське господарство, сфера охорони здоров’я, розмінування тощо. Нове рішення італійського уряду. Є і 45 млн євро на відновлення, відбудову
Окрім того, за його словами, сьогодні буде підписано між українською та італійською сторонами декларацію про взаєморозуміння.
Доповнення
Раніше голова МЗС Італії Антоніо Таяні підтверджував, що країна передасть Україні другу систему ППО SAMP/T.