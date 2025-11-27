ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения
Киев • УНН
Институт изучения войны прогнозирует, что российские войска смогут захватить оставшуюся часть Донецкой области к августу 2027 года при нынешних темпах продвижения. С 31 июля по 26 ноября оккупанты продвигались на 0,12 км в день.
Войска РФ при нынешних темпах продвижения смогут захватить остальную часть Донецкой области, которая остается под контролем Украины, в августе 2027 года. Такой прогноз обнародовал Институт изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Там указывают, что российские войска впервые вошли в Покровск 31 июля, и с тех пор и до 26 ноября продвигались в среднем на 0,12 километра в день.
Российские войска не захватили Покровск - город площадью 11,5 квадратных миль - несмотря на то, что действовали в городе более 118 дней, ... закрепили продвижение в 66 процентах Покровска по состоянию на 26 ноября, что является низким процентом, учитывая время и человеческие ресурсы (элементы по меньшей мере двух объединенных армий), которые Россия выделила на эти цели
Аналитики отмечают, что данные о темпах продвижения российских войск свидетельствуют о том, что военная победа России в Украине не является неизбежной - нарратив, который последовательно продвигает Кремль.
Реальность на поле боя свидетельствует о том, что победа России в Украине далеко не определена. ... Путин и российские военные командиры пытаются изобразить Россию как способную быстро захватить Донецкую область военным путем, но достоверные данные о темпах продвижения России в Донецкой области не указывают на то, что российские войска неизбежно захватят остальную часть области
Они добавляют, что российские войска отдавали приоритет завершению захвата Покровска и Мирнограда, но медленно выполняли эту задачу, поскольку украинским войскам удалось сдержать темпы продвижения россиян в Покровске до пешеходного.
Напомним
Накануне Группировка войск "Восток" сообщила, что Россия вынуждена использовать резервные силы для штурма Покровска из-за значительных потерь, пытаясь инфильтрироваться в южную часть города и забрасывать немногочисленные группы в центральную часть. Украинские защитники останавливают продвижение врага, активно разрушая логистику и используя инженерные войска для защитных коридоров.
