26 листопада, 15:50
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Інститут вивчення війни прогнозує, що російські війська зможуть захопити решту Донецької області до серпня 2027 року за нинішніх темпів просування. З 31 липня по 26 листопада окупанти просувалися на 0,12 км на день.

ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування

Війська рф за нинішніх темпів просування зможуть захопити решту Донецької області, що залишається під контролем України, у серпні 2027 року. Такий прогноз оприлюднив Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Там вказують, що російські війська вперше увійшли до Покровська 31 липня, і відтоді і до 26 листопада просувалися в середньому на 0,12 кілометра на день.

Російські війська не захопили Покровськ - місто площею 11,5 квадратних миль - попри те, що діяли в місті понад 118 днів, ... закріпили просування у 66 відсотках Покровська станом на 26 листопада, що є низьким відсотком, враховуючи час і людські ресурси (елементи щонайменше двох об'єднаних армій), які росія виділила на ці цілі

- йдеться у матеріалі.

Бої за Покровськ: росіян помітили в районі залізничного вокзалу, їм допомагає погода - DeepState26.11.25, 12:43 • 3456 переглядiв

Аналітики зазначають, що дані про темпи просування російських військ свідчать про те, що військова перемога росії в Україні не є неминучою - наратив, який послідовно просуває кремль.

Реальність на полі бою свідчить про те, що перемога росії в Україні далеко не певна. ... путін та російські військові командири намагаються зобразити росію як таку, що здатна швидко захопити Донецьку область військовим шляхом, але достовірні дані про темпи просування росії в Донецькій області не вказують на те, що російські війська неминуче захоплять решту області

- стверджують аналітики.

Вони додають, що російські війська надавали пріоритет завершенню захоплення Покровська та Мирнограда, але повільно виконували це завдання, оскільки українським військам вдалося стримати темпи просування росіян у Покровську до пішохідного.

Нагадаємо

Напередодні Угруповання військ "Схід" повідомило, що росія змушена використовувати резервні сили для штурму Покровська через значні втрати, намагаючись інфільтруватися в південну частину міста та закидати нечисленні групи до центральної частини. Українські захисники зупиняють просування ворога, активно руйнуючи логістику та використовуючи інженерні війська для захисних коридорів.

Бої за Покровськ: росіяни не можуть закріпитися в центрі міста і мають втрати - ДШВ23.11.25, 12:01 • 4128 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

