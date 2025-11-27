ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування
Київ • УНН
Інститут вивчення війни прогнозує, що російські війська зможуть захопити решту Донецької області до серпня 2027 року за нинішніх темпів просування. З 31 липня по 26 листопада окупанти просувалися на 0,12 км на день.
Війська рф за нинішніх темпів просування зможуть захопити решту Донецької області, що залишається під контролем України, у серпні 2027 року. Такий прогноз оприлюднив Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Там вказують, що російські війська вперше увійшли до Покровська 31 липня, і відтоді і до 26 листопада просувалися в середньому на 0,12 кілометра на день.
Російські війська не захопили Покровськ - місто площею 11,5 квадратних миль - попри те, що діяли в місті понад 118 днів, ... закріпили просування у 66 відсотках Покровська станом на 26 листопада, що є низьким відсотком, враховуючи час і людські ресурси (елементи щонайменше двох об'єднаних армій), які росія виділила на ці цілі
Бої за Покровськ: росіян помітили в районі залізничного вокзалу, їм допомагає погода - DeepState26.11.25, 12:43 • 3456 переглядiв
Аналітики зазначають, що дані про темпи просування російських військ свідчать про те, що військова перемога росії в Україні не є неминучою - наратив, який послідовно просуває кремль.
Реальність на полі бою свідчить про те, що перемога росії в Україні далеко не певна. ... путін та російські військові командири намагаються зобразити росію як таку, що здатна швидко захопити Донецьку область військовим шляхом, але достовірні дані про темпи просування росії в Донецькій області не вказують на те, що російські війська неминуче захоплять решту області
Вони додають, що російські війська надавали пріоритет завершенню захоплення Покровська та Мирнограда, але повільно виконували це завдання, оскільки українським військам вдалося стримати темпи просування росіян у Покровську до пішохідного.
Нагадаємо
Напередодні Угруповання військ "Схід" повідомило, що росія змушена використовувати резервні сили для штурму Покровська через значні втрати, намагаючись інфільтруватися в південну частину міста та закидати нечисленні групи до центральної частини. Українські захисники зупиняють просування ворога, активно руйнуючи логістику та використовуючи інженерні війська для захисних коридорів.
Бої за Покровськ: росіяни не можуть закріпитися в центрі міста і мають втрати - ДШВ23.11.25, 12:01 • 4128 переглядiв