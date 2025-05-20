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Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский
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ISW: мирные переговоры без установления прекращения огня позволят кремлю продолжать продвижение в Украине

Киев • УНН

 • 290 просмотра

США, Украина и Европа призывают к прекращению огня до переговоров о завершении войны. В ISW считают, что россия просто стремится продолжать наступление на поле боя.

ISW: мирные переговоры без установления прекращения огня позволят кремлю продолжать продвижение в Украине

кремль должен согласиться с тем, что переговоры о прекращении огня должны предшествовать переговорам о мирном урегулировании. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Соединенные Штаты, Украина и Европа неоднократно призывали к установлению режима прекращения огня, чтобы позволить продолжить дипломатические переговоры по прекращению войны россии в Украине.

Россия постоянно отвергает такую последовательность событий как часть усилий сделать любые переговоры о прекращении огня заложниками, чтобы получить дополнительные уступки от Украины и Запада

- считают в ISW.

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп19.05.25, 20:40 • 27330 просмотров

Там также предполагают, что россия стремится продолжить мирные переговоры, чтобы и в дальнейшем продвигаться на поле боя.

Мирные переговоры в преддверии установленного прекращения огня позволили бы россии продолжать продвижение в Украине, что россия, вероятно, попыталась бы использовать в украинско-российских переговорах, чтобы добиться дальнейших уступок

- говорится в статье.

Аналитики указывают, что любое будущее прекращение огня потребует от россии и Украины отдельных переговоров для согласования необходимых надежных механизмов мониторинга, а "сочетание переговоров о прекращении огня с переговорами о мирном урегулировании, вероятно, задержит имплементацию прекращения огня".

Напомним

Накануне российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, после чего будет подписан договор об окончании полномасштабной войны. При этом меморандум, по его словам, должен включать норму, которая будет предусматривать прекращение огня.

Сроков подготовки меморандума между Украиной и рф "нет и быть не может" - песков20.05.25, 03:42 • 718 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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