ISW: мирные переговоры без установления прекращения огня позволят кремлю продолжать продвижение в Украине

кремль должен согласиться с тем, что переговоры о прекращении огня должны предшествовать переговорам о мирном урегулировании. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Соединенные Штаты, Украина и Европа неоднократно призывали к установлению режима прекращения огня, чтобы позволить продолжить дипломатические переговоры по прекращению войны россии в Украине.

Россия постоянно отвергает такую последовательность событий как часть усилий сделать любые переговоры о прекращении огня заложниками, чтобы получить дополнительные уступки от Украины и Запада - считают в ISW.

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Там также предполагают, что россия стремится продолжить мирные переговоры, чтобы и в дальнейшем продвигаться на поле боя.

Мирные переговоры в преддверии установленного прекращения огня позволили бы россии продолжать продвижение в Украине, что россия, вероятно, попыталась бы использовать в украинско-российских переговорах, чтобы добиться дальнейших уступок - говорится в статье.

Аналитики указывают, что любое будущее прекращение огня потребует от россии и Украины отдельных переговоров для согласования необходимых надежных механизмов мониторинга, а "сочетание переговоров о прекращении огня с переговорами о мирном урегулировании, вероятно, задержит имплементацию прекращения огня".

Напомним

Накануне российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, после чего будет подписан договор об окончании полномасштабной войны. При этом меморандум, по его словам, должен включать норму, которая будет предусматривать прекращение огня.

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