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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
19 травня, 19:07 • 11428 перегляди

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ISW: мирні переговори без встановлення припинення вогню дозволять кремлю продовжувати просування в Україні

Київ • УНН

 • 666 перегляди

США, Україна та Європа закликають до припинення вогню до переговорів щодо завершення війни. В ISW вважають, що росія просто прагне продовжувати наступ на полі бою.

ISW: мирні переговори без встановлення припинення вогню дозволять кремлю продовжувати просування в Україні

кремль повинен погодитися з тим, що переговори про припинення вогню повинні передувати переговорам про мирне врегулювання. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що Сполучені Штати, Україна та Європа неодноразово закликали до встановлення режиму припинення вогню, щоб дозволити продовжити дипломатичні переговори щодо припинення війни росії в Україні.

Росія повсякчас відкидає таку послідовність подій як частину зусиль зробити будь-які переговори про припинення вогню заручниками, щоб отримати додаткові поступки від України та Заходу

- вважають в ISW.

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп19.05.25, 20:40 • 30348 переглядiв

Там також припускають, що росія прагне продовжити мирні переговори, щоб і надалі просуватися на полі бою.

Мирні переговори напередодні встановленого припинення вогню дозволили б росії продовжувати просування в Україні, що росія, ймовірно, спробувала б використати в українсько-російських переговорах, щоб добитися подальших поступок

- йдеться у статті.

Аналітики вказують, що будь-яке майбутнє припинення вогню вимагатиме від росії та України окремих переговорів для узгодження необхідних надійних механізмів моніторингу, а "поєднання переговорів про припинення вогню з переговорами про мирне врегулювання, ймовірно, затримає імплементацію припинення вогню".

Нагадаємо

Напередодні російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія та Україна можуть підписати меморандум, після чого буде підписано договір про закінчення повномасштабної війни. При цьому меморандум, за його словами, має включати норму, яка передбачатиме припинення вогню.

Термінів підготовки меморандуму між Україною та рф "немає і бути не може" - пєсков20.05.25, 03:42 • 1042 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
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