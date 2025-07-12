Использовал псевдоним: президент Финляндии тайно принял участие в соревнованиях по триатлону
Киев • УНН
Президент Финляндии Александр Стубб принял участие в соревнованиях по триатлону в Йоройнене под псевдонимом AS. Он занял второе место в мужской категории фитнес, преодолев дистанцию за 1:04:19.
Президент Финляндии Александр Стубб принял участие в соревнованиях по триатлону. Он выступал тайно, использовав псевдоним, передает УНН со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Детали
В городе Йоройнен проходит традиционный уикенд триатлона, и в пятницу они соревновались в спринтерской гонке. В стартовом списке спринтерского триатлона появилось загадочное прозвище AS.
Как отмечает издание, слухи оказались правдивыми, когда на старте появился президент Республики Александр Стубб.
Лидер Финляндии преодолел 750-метровый заплыв, 20-километровый велопробег и пятикилометровый бег чуть более чем за час. Его финишного времени 1:04:19 хватило для второго места в мужской категории фитнес.
Если бы Йоройнен соревновался в смешанной категории, Стубб был бы третьим. Мира Лескинен, победительница женской категории фитнес, обошла всех участников в мужской категории.
Издание добавляет, что выступление Стубба было безупречным, поскольку в мужских фитнес-гонках приняли участие 45 участников. Всего на старте было более ста участников.
Кроме того, известно, что Оливер Стубб будет участвовать в забеге на полудистанции в субботу.
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