Использовал псевдоним: президент Финляндии тайно принял участие в соревнованиях по триатлону

Президент Финляндии Александр Стубб принял участие в соревнованиях по триатлону. Он выступал тайно, использовав псевдоним, передает УНН со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Детали

В городе Йоройнен проходит традиционный уикенд триатлона, и в пятницу они соревновались в спринтерской гонке. В стартовом списке спринтерского триатлона появилось загадочное прозвище AS.

Как отмечает издание, слухи оказались правдивыми, когда на старте появился президент Республики Александр Стубб.

Лидер Финляндии преодолел 750-метровый заплыв, 20-километровый велопробег и пятикилометровый бег чуть более чем за час. Его финишного времени 1:04:19 хватило для второго места в мужской категории фитнес.

Если бы Йоройнен соревновался в смешанной категории, Стубб был бы третьим. Мира Лескинен, победительница женской категории фитнес, обошла всех участников в мужской категории.

Издание добавляет, что выступление Стубба было безупречным, поскольку в мужских фитнес-гонках приняли участие 45 участников. Всего на старте было более ста участников.

Кроме того, известно, что Оливер Стубб будет участвовать в забеге на полудистанции в субботу.

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