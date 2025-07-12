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Використав псевдонім: президент Фінляндії таємно взяв участь у змаганнях з тріатлону

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Президент Фінляндії Александр Стубб взяв участь у змаганнях з тріатлону в Йоройнені під псевдонімом AS. Він посів друге місце у чоловічій категорії фітнес, подолавши дистанцію за 1:04:19.

Використав псевдонім: президент Фінляндії таємно взяв участь у змаганнях з тріатлону

Президент Фінляндії Александр Стубб взяв участь у змаганнях з триатлону. Він виступав таємно, використавши псевдонім, передає УНН із посиланням на Ilta-Sanomat.

Деталі

У місті Йоройнен проходить традиційний вікенд тріатлону, і в п'ятницю вони змагалися у спринтерській гонці. У стартовому списку спринтерського тріатлону з'явилося загадкове прізвисько AS.

Як відзначає видання, чутки виявилися правдивими, коли на старті з'явився президент Республіки Олександр Стубб.

Лідер Фінляндії подолав 750-метровий заплив, 20-кілометровий велопробіг та п'ятикілометровий біг трохи більше ніж за годину. Його фінішного часу 1:04:19 вистачило для другого місця в чоловічій категорії фітнес.

Якби Йоройнен змагався у змішаній категорії, Стубб був би третім. Міра Лескінен, переможниця жіночої категорії фітнес, обійшла всіх учасників у чоловічій категорії.

Видання додає, що виступ Стубба був бездоганним, оскільки у чоловічих фітнес-перегонах взяли участь 45 учасників. Загалом на старті було понад сто учасників.

Крім того, відомо, що Олівер Стубб, братиме участь у забігу на півдистанції в суботу.

Стубб запевнив Зеленського у подальшій підтримці України з боку Фінляндії19.03.25, 12:31 • 10968 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Александр Стубб
Фінляндія
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