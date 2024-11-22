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Испания впервые разрабатывает план защиты от военных рисков

Испания впервые разрабатывает план защиты от военных рисков

Киев  •  УНН

 • 2071 просмотра

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Правительство Испании готовит национальный план гражданской защиты для противодействия военным угрозам. План станет частью новой пятилетней Национальной стратегии гражданской защиты.

Правительство Испании готовит первый конкретный национальный план гражданской защиты, чтобы противостоять "военному риску" , учитывая возможность того, что война затронет территорию Испании. Об этом УНН пишет со ссылкой на 20minutos.

Детали

Со ссылкой на источники в МВД страны издание пишет, что первый конкретный план защиты граждан в случае возможного военного конфликта является частью II Национальной стратегии гражданской защиты, пятилетней инициативы, одобренной Советом национальной безопасности 15 октября и которая скоро будет опубликована в официальном государственном журнале.

Стратегия, пришедшая на смену стратегии, действовавшей в период с 2019 по 2024 год, впервые определяет "военный риск" в рамках чрезвычайных ситуаций в области гражданской защиты и предполагает разработку и публикацию "конкретных планов, над которыми в настоящее время ведется работа", сообщается в том же документе.

Источники в МВД сообщили, что в подготовке испанского плана, среди прочего, участвуют сотрудники Национального управления гражданской защиты и Министерства обороны. Конечная цель состоит в том, чтобы создать специальный документ, который будет информировать население о том, что следует делать в случае риска, вызванного военным конфликтом, в соответствии с мандатом, установленным Советом национальной безопасности.

Напомним

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Глобальном саммите мира, что замораживание конфликта - это рецепт для дальнейших войн, и необходимо поддержать целостность Украины и обеспечить справедливый и длительный мир, который восстановит ее суверенитет.

В тоже время крупнейшие страны Евросоюза выразили готовность увеличить военную и финансовую помощь Украине в случае сокращения поддержки от США. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с европейскими коллегами.

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов22 нояб. 2024, 15:48 • 21160 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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