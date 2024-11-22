Испания впервые разрабатывает план защиты от военных рисков

Правительство Испании готовит первый конкретный национальный план гражданской защиты, чтобы противостоять "военному риску" , учитывая возможность того, что война затронет территорию Испании. Об этом УНН пишет со ссылкой на 20minutos.

Детали

Со ссылкой на источники в МВД страны издание пишет, что первый конкретный план защиты граждан в случае возможного военного конфликта является частью II Национальной стратегии гражданской защиты, пятилетней инициативы, одобренной Советом национальной безопасности 15 октября и которая скоро будет опубликована в официальном государственном журнале.

Стратегия, пришедшая на смену стратегии, действовавшей в период с 2019 по 2024 год, впервые определяет "военный риск" в рамках чрезвычайных ситуаций в области гражданской защиты и предполагает разработку и публикацию "конкретных планов, над которыми в настоящее время ведется работа", сообщается в том же документе.

Источники в МВД сообщили, что в подготовке испанского плана, среди прочего, участвуют сотрудники Национального управления гражданской защиты и Министерства обороны. Конечная цель состоит в том, чтобы создать специальный документ, который будет информировать население о том, что следует делать в случае риска, вызванного военным конфликтом, в соответствии с мандатом, установленным Советом национальной безопасности.

Напомним

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Глобальном саммите мира, что замораживание конфликта - это рецепт для дальнейших войн, и необходимо поддержать целостность Украины и обеспечить справедливый и длительный мир, который восстановит ее суверенитет.

В тоже время крупнейшие страны Евросоюза выразили готовность увеличить военную и финансовую помощь Украине в случае сокращения поддержки от США. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с европейскими коллегами.

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов