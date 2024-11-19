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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность" - глава МИД Польши

"Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность" - глава МИД Польши

Киев  •  УНН

 • 5128 просмотра

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Крупнейшие страны Евросоюза выразили готовность увеличить военную и финансовую помощь Украине в случае сокращения поддержки от США. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с европейскими коллегами.

Крупнейшие страны Евросоюза готовы предоставлять Украине военную и финансовую помощь, если ее сократят США. Об этом после встречи министров иностранных дел крупнейших европейских стран заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом УНН пишет со ссылкой на dorzeczy.pl.

Детали

Сикорский отметил, что коллеги согласились взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. В частности, через более сбалансированное распределение "бремени" в НАТО.

Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность, в том числе посредством более сбалансированного распределения бремени внутри НАТО. Укрепление европейского оборонного потенциала должно идти рука об руку с сохранением участия США в вопросах нашей безопасности. Мы думали о возможностях увеличения нашей поддержки Украины

- заявил Сикорский.

Он также отметил, что вместе с новой верховной представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас будут рассмотрены варианты усиления поддержки Украины.

Кроме этого, польский министр отметил, что его европейские коллеги поддерживают сохранение и усиление санкций против России, пока она не выведет свои войска из Украины и не покроет расходы на восстановление.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что крупнейшие европейские страны готовы помочь Украине, если Вашингтон сократит помощь.

Добавим

Великобритания выделила 9,5 млн долларов на новые ударные и разведывательные беспилотники для Украины. Дополнительно коалиция получит 16 млн фунтов от Германии, Канады и Люксембурга.

Зеленский призвал Германию пересмотреть позицию по дальнобойности19 нояб. 2024, 15:19 • 13778 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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