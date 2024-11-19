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Зеленский призвал Германию пересмотреть позицию по дальнобойности

Зеленский призвал Германию пересмотреть позицию по дальнобойности

Киев  •  УНН

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Президент Украины призвал все страны поддержать предоставление дальнобойного оружия, особенно Германию. Первые удары американским оружием уже нанесены по военному арсеналу в Брянской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы все страны поддержали дальнобойность. Он считает, что Германии уже пора поддержать соответствующие решения. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

"Что касается дальнобойности, мы работаем над тем, чтобы все страны поддержали дальнобойность. Я думаю, что после заявлений о ядерном оружии думаю, что и Германии уже пора поддержать соответствующие решения. Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы сможем уменьшить военный потенциал россии, где бы он ни находился", - заявил Зеленский.

Дополнение

Изданию The New York Times официальные американские и украинские чиновники сообщили, что через два дня после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать оружие дальнего радиуса действия американского производства для нанесения ударов по целям на территории россии, первые удары были нанесены.

19 ноября 67-й арсенал ГРАУ рф в брянской области был поражен. На складе хранилось военное оружие, включая артиллерийские боеприпасы из КНДР, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. Поражение подтвердил Генеральный штаб ВСУ. Зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
daniyaДания
germaniyaГермания
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