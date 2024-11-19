Великобритания выделила Украине более 9,5 млн долларов на беспилотники
Киев • УНН
Великобритания выделила 9,5 млн долларов на новые ударные и разведывательные беспилотники для Украины. Дополнительно коалиция получит 16 млн фунтов от Германии, Канады и Люксембурга.
Великобритания выделила на военную помощь Украине более 9,5 млн долларов (7,5 млн фунтов стерлингов), которые будут направлены на новые ударные и разведывательные беспилотники, передает УНН со ссылкой на сообщение правительства Британии.
"Сегодня правительство объявляет о дальнейшей военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов финансирования новых ударных и разведывательных беспилотников, которые будут инвестированы через коалицию беспилотников во главе с Великобританией и Латвией...", - сказано в сообщении.
Кроме того, в знак единства между Великобританией и ее союзниками, коалиция беспилотников получит дополнительные 16 млн фунтов стерлингов от стран, включая Германию (10 млн фунтов стерлингов), Канаду (3 млн фунтов стерлингов) и Люксембург (3 млн фунтов стерлингов), которые обязались закупить беспилотники через коалицию.
Таким образом, по данным правительства Британии, общий фонд составит 67 млн фунтов стерлингов, включая в общей сложности 15 млн фунтов стерлингов от Великобритании.
"Эта дополнительная поддержка обеспечивает еще один значительный стимул для возможностей Вооруженных сил Украины перед лицом незаконной агрессивной войны путина. За выходные Россия выпустила более 120 ракет и 90 беспилотников по украинской инфраструктуре, в результате чего погибли мирные жители на востоке Украины", - резюмировали в правительстве Британии.