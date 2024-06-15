Замораживание конфликта может привести к будущим войнам, поэтому необходимо поддерживать целостность и обеспечить справедливый и длительный мир. Об этом заявила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

Замораживание конфликта сегодня - это рецепт для дальнейших войн. Нам нужно поддержать целостность, справедливый и длительный мир для Украины. Такой мир, который восстановит суверенитет и целостность Украины и всех государств - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, война, которую развернула Россия вызвала мировой кризис и невероятно подняла цены на продовольствие.

Напомним

Президент Швейцарии Виола Амхерд во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира заявила, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Международное сообщество может помочь проложить этот путь.