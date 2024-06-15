Урсула фон дер Ляєн: замороження конфлікту сьогодні – це рецепт для подальших війн
Київ • УНН
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на Глобальному саміті миру, що заморожування конфлікту - це рецепт для подальших воєн, і необхідно підтримати цілісність України та забезпечити справедливий і тривалий мир, який відновить її суверенітет.
Замороження конфлікту може призвести до майбутніх війн, тому необхідно підтримувати цілісність і забезпечити справедливий та тривалий мир. Про це заявила Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
Замороження конфлікту сьогодні – це рецепт для подальших війн. Нам потрібно підтримати цілісність, справедливий та тривалий мир для України. Такий мир, що відновить суверенітет та цілісність України та всіх держав
За її словами, війна, яку розгорнула росія спричинила світову кризу та неймовірно підняла ціни на продовольства.
Нагадаємо
Президентка Швейцарії Віола Амхерд під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру заявила, що мирний процес без росії немислимий. Довгострокове рішення повинно включати обидві сторони. Міжнародна спільнота може допомогти прокласти цей шлях.