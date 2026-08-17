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Испания экстрадировала в Украину государственного регистратора после около 4 лет в бегах

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Мужчину подозревают в незаконной регистрации квартиры умершего, причинившей ущерб в размере 1 млн грн. Его экстрадировали из Испании и взяли под стражу.

Испания экстрадировала в Украину государственного регистратора после около 4 лет в бегах

Испания экстрадировала в Украину государственного регистратора из-за незаконного оформления квартиры, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

При участии Офиса Генерального прокурора, Запорожской областной прокуратуры и во взаимодействии с компетентными органами Королевства Испания в Украину экстрадирован государственный регистратор, который с 2022 года скрывался от следствия

- говорится в сообщении.

По данным следствия, "в мае 2021 года он с целью получения неправомерной выгоды использовал поддельное решение суда и незаконно зарегистрировал право собственности на трехкомнатную квартиру за местной жительницей".

"Владелец квартиры умер, не имея наследников. В соответствии с законом недвижимость должна была перейти в собственность территориальной общины Запорожья как выморочное наследство и пополнить жилищный фонд города. Вместо этого право собственности оформили на женщину, которая назвалась сожительницей умершего. В результате незаконных действий территориальной громаде нанесен ущерб почти на 1 млн грн", - указали в прокуратуре.

В сентябре 2022 года государственному регистратору заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 УК Украины. После этого его объявили в международный розыск.

"10 августа 2026 года подозреваемого передали украинской стороне в пункте пропуска "Краковец - Корчова". 12 августа суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без определения залога", - указали в прокуратуре.

Пятерых подозреваемых экстрадировали в Украину за неделю, среди них впервые лицо из Иордании31.07.26, 15:29 • 14159 просмотров

Юлия Шрамко

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Испания
Украина
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