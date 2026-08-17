Іспанія екстрадувала в Україну держреєстратора після близько 4 років переховування

Іспанія екстрадувала в Україну держреєстратора через незаконне оформлення квартири, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

За участі Офісу Генерального прокурора, Запорізької обласної прокуратури та у взаємодії з компетентними органами Королівства Іспанія в Україну екстрадовано державного реєстратора, який із 2022 року переховувався від слідства - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, "у травні 2021 року він, з метою одержання неправомірної вигоди, використав підроблене рішення суду та незаконно зареєстрував право власності на трикімнатну квартиру за місцевою жителькою".

"Власник квартири помер, не маючи спадкоємців. Відповідно до закону нерухомість мала перейти у власність територіальної громади Запоріжжя як відумерла спадщина та поповнити житловий фонд міста. Натомість право власності оформили на жінку, яка назвалася співмешканкою померлого. Унаслідок незаконних дій територіальній громаді завдано майже 1 млн грн збитків", - вказали у прокуратурі.

У вересні 2022 року державному реєстратору заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Після цього його оголосили в міжнародний розшук.

"10 серпня 2026 року підозрюваного передали українській стороні у пункті пропуску "Краківець - Корчова". 12 серпня суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без визначення застави", - вказали у прокуратурі.

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