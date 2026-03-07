Искусственное освещение ночного неба спутниками угрожает здоровью людей и экосистеме

Ученые Северо-Западного университета выразили официальное предостережение относительно планов компаний SpaceX и Reflect Orbital, чьи спутниковые проекты могут кардинально изменить уровень ночного освещения планеты. По словам исследователей, использование зеркальных спутников для перенаправления солнечного света и запуск миллионных орбитальных созвездий приведут к разрушению природных циклов света и темноты. Об этом сообщает Northwestern, пишет УНН.

Эксперты по циркадной медицине отмечают, что все формы жизни на Земле адаптированы к чередованию дня и ночи, и вмешательство в этот процесс имеет непредсказуемые последствия.

Искусственный свет ночью заставляет организмы "путать" времена года, что критично для миграции птиц и размножения многих видов. В частности, интенсивная подсветка городов с орбиты может сделать зимние ночи похожими на летние дни, что остановит естественные процессы подготовки природы к сезонным изменениям.

Перебои, вызванные светом ночью, угрожают благополучию не только людей, но и растений и животных, с которыми мы делим планету

Синхронизация физиологических функций с естественным освещением является базовым условием общего самочувствия, однако световое загрязнение от новых спутниковых систем может нивелировать этот механизм.

Постоянное присутствие искусственного света подавляет выработку мелатонина и ведет к хронической бессоннице и сопутствующим заболеваниям. Ученые призывают международные регуляторы тщательно проверить влияние космических технологий на экологию ночного неба перед их окончательным одобрением.

Циркадные ритмы синхронизируют физиологические функции с естественным циклом свет-темнота. Свет ночью нарушает эти ритмы, что может ухудшить здоровье и самочувствие