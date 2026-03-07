Искусственное освещение ночного неба спутниками угрожает здоровью людей и экосистеме

$43.810.0950.900.07
01:30 • 4476 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
23:10 • 14296 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 35426 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 43181 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 36677 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 60366 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 27490 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 25035 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 23464 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 21095 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
Популярные новости
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 11479 просмотра
Одному из инкассаторов Ощадбанка, которых вернули из Венгрии, понадобилась медпомощь6 марта, 19:12 • 10654 просмотра
В НБУ работают над возвращением "груза" из инкассаторских авто, которые задержала ВенгрияPhoto6 марта, 19:45 • 10005 просмотра
Под Полтавой упал вражеский беспилотник, повреждена кровля дома6 марта, 21:07 • 8238 просмотра
РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью23:51 • 13200 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 27855 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 34889 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 60366 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 36982 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 45080 просмотра
УНН Lite
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 11539 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 13701 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 31823 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 28299 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 29943 просмотра
Самоходная гаубица CAESAR

Искусственное освещение ночного неба спутниками угрожает здоровью людей и экосистеме

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Ученые Северо-Западного университета предупреждают об опасности спутниковых проектов SpaceX и Reflect Orbital. Их искусственное освещение ночного неба может разрушить природные циклы света и темноты, что негативно повлияет на здоровье людей и экосистемы.

Искусственное освещение ночного неба спутниками угрожает здоровью людей и экосистеме

Ученые Северо-Западного университета выразили официальное предостережение относительно планов компаний SpaceX и Reflect Orbital, чьи спутниковые проекты могут кардинально изменить уровень ночного освещения планеты. По словам исследователей, использование зеркальных спутников для перенаправления солнечного света и запуск миллионных орбитальных созвездий приведут к разрушению природных циклов света и темноты. Об этом сообщает Northwestern, пишет УНН.

Детали

Эксперты по циркадной медицине отмечают, что все формы жизни на Земле адаптированы к чередованию дня и ночи, и вмешательство в этот процесс имеет непредсказуемые последствия.

Искусственный свет ночью заставляет организмы "путать" времена года, что критично для миграции птиц и размножения многих видов. В частности, интенсивная подсветка городов с орбиты может сделать зимние ночи похожими на летние дни, что остановит естественные процессы подготовки природы к сезонным изменениям.

Перебои, вызванные светом ночью, угрожают благополучию не только людей, но и растений и животных, с которыми мы делим планету

– отметила профессор нейробиологии Марта Готц Витатерна.

Риски для физиологического состояния человека

Синхронизация физиологических функций с естественным освещением является базовым условием общего самочувствия, однако световое загрязнение от новых спутниковых систем может нивелировать этот механизм.

Постоянное присутствие искусственного света подавляет выработку мелатонина и ведет к хронической бессоннице и сопутствующим заболеваниям. Ученые призывают международные регуляторы тщательно проверить влияние космических технологий на экологию ночного неба перед их окончательным одобрением.

Циркадные ритмы синхронизируют физиологические функции с естественным циклом свет-темнота. Свет ночью нарушает эти ритмы, что может ухудшить здоровье и самочувствие

– подчеркнули ученые Центра сна и циркадной биологии.

Степан Гафтко

