Электронные сигареты увеличивают риск развития ХОБЛ, что может привести к отказу органов

Последние медицинские исследования подтверждают, что использование электронных сигарет существенно повышает риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая может привести к отказу органов. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Несмотря на то, что вейпы считаются менее опасными, чем традиционные сигареты, они все равно содержат токсичные вещества и мелкие металлические частицы, провоцирующие воспалительные процессы. Эксперты отмечают, что регулярное вдыхание химических смесей ослабляет иммунную защиту организма, делая легкие уязвимыми к тяжелым инфекциям.

Смертельные риски и реальные последствия для молодежи

Исследование медицинских записей более 4 миллионов человек показало, что у вейперов риск возникновения ХОБЛ на 50% выше, чем у тех, кто не имеет этой привычки. Болезнь является неизлечимой, и большинство пациентов живут не более десяти лет после установления диагноза.

Показательным стал случай 17-летней Кайлы Блайт, которой понадобилась срочная пятичасовая операция из-за разрыва легочного пузыря и коллапса легкого, вызванного чрезмерным использованием электронных сигарет.

Пересмотр государственной политики и усиление ограничений

Из-за тревожной статистики, согласно которой каждый пятый подросток в Великобритании пробовал вейпить, правительство начало вводить жесткие запреты. Уже ограничена продажа одноразовых устройств, а также рассматриваются запреты на вейпинг в присутствии детей и на игровых площадках. Хотя программа "Обменяйте, чтобы остановить" все еще действует для помощи курильщикам, медицинские консультанты призывают к полному отказу от любых видов курения как единственного безопасного подхода для здоровья.

