російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
27 лютого, 15:15 • 16728 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 23272 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
27 лютого, 11:15 • 33174 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 34747 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 38343 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 52737 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
26 лютого, 16:20 • 45926 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39507 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33632 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Електронні сигарети збільшують ризик розвитку ХОЗЛ, що може призвести до відмови органів

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Медичні дослідження підтверджують, що вейпінг суттєво підвищує ризик розвитку хронічної обструктивної хвороби легень, яка може призвести до відмови органів. У вейперів ризик виникнення ХОЗЛ на 50% вищий, ніж у тих, хто не має цієї звички.

Електронні сигарети збільшують ризик розвитку ХОЗЛ, що може призвести до відмови органів

Останні медичні дослідження підтверджують, що використання електронних сигарет суттєво підвищує ризик розвитку хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ), яка може призвести до відмови органів. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Попри те, що вейпи вважаються менш небезпечними за традиційні сигарети, вони все одно містять токсичні речовини та дрібні металеві частинки, що провокують запальні процеси. Експерти наголошують, що регулярне вдихання хімічних сумішей послаблює імунний захист організму, роблячи легені вразливими до важких інфекцій.

Смертельні ризики та реальні наслідки для молоді

Дослідження медичних записів понад 4 мільйонів осіб показало, що у вейперів ризик виникнення ХОЗЛ на 50% вищий, ніж у тих, хто не має цієї звички. Хвороба є невиліковною, і більшість пацієнтів живуть не більше десяти років після встановлення діагнозу.

Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря24.02.26, 11:05 • 79767 переглядiв

Показовим став випадок 17-річної Кайли Блайт, якій знадобилася термінова п'ятигодинна операція через розрив легеневого пухиря та колапс легені, спричинений надмірним використанням електронних сигарет.

Перегляд державної політики та посилення обмежень

Через тривожну статистику, згідно з якою кожен п'ятий підліток у Великій Британії пробував вейпити, уряд почав запроваджувати жорсткі заборони. Вже обмежено продаж одноразових пристроїв, а також розглядаються заборони на вейпінг у присутності дітей та на ігрових майданчиках. Хоча програма "Обміняйте, щоб зупинити" все ще діє для допомоги курцям, медичні консультанти закликають до повної відмови від будь-яких видів куріння як єдиного безпечного підходу для здоров'я.

Чому виникає біль у скронях та як його позбутися23.02.26, 16:58 • 15547 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'я
Велика Британія