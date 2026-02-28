Електронні сигарети збільшують ризик розвитку ХОЗЛ, що може призвести до відмови органів

Останні медичні дослідження підтверджують, що використання електронних сигарет суттєво підвищує ризик розвитку хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ), яка може призвести до відмови органів. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Попри те, що вейпи вважаються менш небезпечними за традиційні сигарети, вони все одно містять токсичні речовини та дрібні металеві частинки, що провокують запальні процеси. Експерти наголошують, що регулярне вдихання хімічних сумішей послаблює імунний захист організму, роблячи легені вразливими до важких інфекцій.

Смертельні ризики та реальні наслідки для молоді

Дослідження медичних записів понад 4 мільйонів осіб показало, що у вейперів ризик виникнення ХОЗЛ на 50% вищий, ніж у тих, хто не має цієї звички. Хвороба є невиліковною, і більшість пацієнтів живуть не більше десяти років після встановлення діагнозу.

Показовим став випадок 17-річної Кайли Блайт, якій знадобилася термінова п'ятигодинна операція через розрив легеневого пухиря та колапс легені, спричинений надмірним використанням електронних сигарет.

Перегляд державної політики та посилення обмежень

Через тривожну статистику, згідно з якою кожен п'ятий підліток у Великій Британії пробував вейпити, уряд почав запроваджувати жорсткі заборони. Вже обмежено продаж одноразових пристроїв, а також розглядаються заборони на вейпінг у присутності дітей та на ігрових майданчиках. Хоча програма "Обміняйте, щоб зупинити" все ще діє для допомоги курцям, медичні консультанти закликають до повної відмови від будь-яких видів куріння як єдиного безпечного підходу для здоров'я.

