Штучне освітлення нічного неба через супутники загрожує здоров’ю людей та екосистемі

Вчені Північно-Західного університету висловили офіційне застереження щодо планів компаній SpaceX та Reflect Orbital, чиї супутникові проєкти можуть кардинально змінити рівень нічного освітлення планети. За словами дослідників, використання дзеркальних супутників для перенаправлення сонячного світла та запуск мільйонних орбітальних сузір’їв призведуть до руйнування природних циклів світла й темряви. Про це повідомляє Northwestern, пише УНН.

Експерти з циркадної медицини наголошують, що всі форми життя на Землі адаптовані до чергування дня і ночі, і втручання в цей процес має непередбачувані наслідки.

Штучне світло вночі змушує організми "плутати" пори року, що критично для міграції птахів та розмноження багатьох видів. Зокрема, інтенсивне підсвічування міст із орбіти може зробити зимові ночі схожими на літні дні, що зупинить природні процеси підготовки природи до сезонних змін.

Перебої, викликані світлом вночі, загрожують благополуччю не лише людей, а й рослин і тварин, з якими ми ділимо планету

Синхронізація фізіологічних функцій із природним освітленням є базовою умовою загального самопочуття, проте світлове забруднення від нових супутникових систем може нівелювати цей механізм.

Постійна присутність штучного світла пригнічує вироблення мелатоніну та веде до хронічного безсоння й супутніх захворювань. Вчені закликають міжнародні регулятори ретельно перевірити вплив космічних технологій на екологію нічного неба перед їх остаточним схваленням.

