Штучне освітлення нічного неба через супутники загрожує здоров’ю людей та екосистемі

$43.810.0950.900.07
ukenru
01:30 • 4898 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
23:10 • 14797 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 35606 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 43360 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 36815 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 60503 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 27518 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 25050 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23477 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 21101 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
1м/с
77%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 11680 перегляди
Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога6 березня, 19:12 • 10799 перегляди
У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала УгорщинаPhoto6 березня, 19:45 • 10152 перегляди
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку6 березня, 21:07 • 8582 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною23:51 • 13508 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 27970 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 35001 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 60504 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 37071 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 45163 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 11695 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 13751 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 31870 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 28342 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 29990 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Соціальна мережа
CAESAR

Штучне освітлення нічного неба через супутники загрожує здоров’ю людей та екосистемі

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Вчені Північно-Західного університету попереджають про небезпеку супутникових проєктів SpaceX та Reflect Orbital. Їхнє штучне освітлення нічного неба може зруйнувати природні цикли світла й темряви, що негативно вплине на здоров'я людей та екосистеми.

Штучне освітлення нічного неба через супутники загрожує здоров’ю людей та екосистемі

Вчені Північно-Західного університету висловили офіційне застереження щодо планів компаній SpaceX та Reflect Orbital, чиї супутникові проєкти можуть кардинально змінити рівень нічного освітлення планети. За словами дослідників, використання дзеркальних супутників для перенаправлення сонячного світла та запуск мільйонних орбітальних сузір’їв призведуть до руйнування природних циклів світла й темряви. Про це повідомляє Northwestern, пише УНН.

Деталі

Експерти з циркадної медицини наголошують, що всі форми життя на Землі адаптовані до чергування дня і ночі, і втручання в цей процес має непередбачувані наслідки.

Штучне світло вночі змушує організми "плутати" пори року, що критично для міграції птахів та розмноження багатьох видів. Зокрема, інтенсивне підсвічування міст із орбіти може зробити зимові ночі схожими на літні дні, що зупинить природні процеси підготовки природи до сезонних змін.

Перебої, викликані світлом вночі, загрожують благополуччю не лише людей, а й рослин і тварин, з якими ми ділимо планету

– зазначила професорка нейробіології Марта Готц Вітатерна.

Ризики для фізіологічного стану людини

Синхронізація фізіологічних функцій із природним освітленням є базовою умовою загального самопочуття, проте світлове забруднення від нових супутникових систем може нівелювати цей механізм.

Постійна присутність штучного світла пригнічує вироблення мелатоніну та веде до хронічного безсоння й супутніх захворювань. Вчені закликають міжнародні регулятори ретельно перевірити вплив космічних технологій на екологію нічного неба перед їх остаточним схваленням.

Циркадні ритми синхронізують фізіологічні функції з природним циклом світло-темрява. Світло вночі порушує ці ритми, що може погіршити здоров'я та самопочуття

– підкреслили вчені Центру сну та циркадної біології.

Електронні сигарети збільшують ризик розвитку ХОЗЛ, що може призвести до відмови органів28.02.26, 02:00 • 5314 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яСвітТехнології
Тварини
Техніка
SpaceX